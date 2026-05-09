БАЗЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Граждане России на Западе сталкиваются с давлением беснующихся сторонников киевского режима, пытающихся очернить День Победы, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
В пятницу в Женеве напротив штаб-квартиры ООН состоялась акция "Бессмертный полк". Как передавал корреспондент РИА Новости, около десятка граждан с украинскими флагами попытались помешать проведению акции. Некоторые начали петь на украинском языке, а две представительницы украинской диаспоры вступили в перепалку с участниками "Бессмертного полка". Полиция вмешалась и оттеснила активисток, запретив им мешать проведению акции.