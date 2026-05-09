14:12 09.05.2026 (обновлено: 15:53 09.05.2026)
Посол России в Швейцарии рассказал о давлении на россиян на Западе

Посол Гармонин: россияне на Западе сталкиваются с давлением сторонников Киева

© Фото : пресс-служба посольства России в Швейцарии
Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Швейцарии Гармонин заявил, что граждане России на Западе сталкиваются с давлением со стороны сторонников киевского режима, пытающихся очернить День Победы.
  • В Женеве напротив штаб-квартиры ООН состоялась акция "Бессмертный полк", во время которой несколько человек с украинскими флагами попытались помешать ее проведению.
БАЗЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Граждане России на Западе сталкиваются с давлением беснующихся сторонников киевского режима, пытающихся очернить День Победы, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"В последние дни наши соотечественники в недружественных России странах, включая Швейцарию, также сталкиваются с давлением со стороны беснующихся сторонников киевского режима, отчаянно пытающихся очернить День Победы. Это наглядно было видно вчера в Женеве, на площади Наций", - сказал он.
В пятницу в Женеве напротив штаб-квартиры ООН состоялась акция "Бессмертный полк". Как передавал корреспондент РИА Новости, около десятка граждан с украинскими флагами попытались помешать проведению акции. Некоторые начали петь на украинском языке, а две представительницы украинской диаспоры вступили в перепалку с участниками "Бессмертного полка". Полиция вмешалась и оттеснила активисток, запретив им мешать проведению акции.
