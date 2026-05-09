Фицо заявил о новом "железном занавесе" в Европе

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возникновении нового "железного занавеса" в Европе.
"Я вижу, что у нас опять возникает "железный занавес". Я поддерживаю взаимовыгодные, дружественные отношения. Я убежден, что и Словакия, и Россия может сделать несколько шагов в ближайшее время, которые будут направлены на воссоздание нормальных отношений", - сказал он в начале встречи с российским президентом Владимиром Путиным.