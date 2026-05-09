22:43 09.05.2026 (обновлено: 22:51 09.05.2026)
В Вене прошел концерт с песнями военных лет после акции "Бессмертный полк"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Вене на Шварценбергплац прошел концерт с песнями военных лет после акции "Бессмертный полк".
  • В нем приняли участие ведущие солисты Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова.
  • Посол России в Австрии Грозов отметил, что выбор оркестра имени Некрасова символичен, так как коллектив был создан в 1945 году и является ровесником Победы.
ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Концерт с песнями военных лет прошел на Шварценбергплац в Вене после акции "Бессмертный полк" у памятника советскому воину-освободителю, передает корреспондент РИА Новости.
В концерте приняли участие ведущие солисты Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова телерадиоцентра "Орфей" Андрей Степаненко, Константин Захарто и Александр Шмойлов. Музыканты исполнили известные песни военных лет, в том числе композицию "На побывку едет молодой моряк", которую зрители пели вместе с артистами.
Как сообщил РИА Новости посол России в Австрии Андрей Грозов, участие коллектива в праздничных мероприятиях продолжает традицию поддержки концерта, который ежегодно организуют соотечественники 9 мая у памятника советскому солдату.
По словам дипломата, выбор оркестра имени Некрасова символичен, поскольку коллектив был создан в 1945 году и является ровесником Победы.
Дипломат также выразил благодарность министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и телерадиоцентру "Орфей" за то, что сделали приезд музыкантов в Вену возможным.
