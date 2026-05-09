Путин выразил надежду на восстановление отношений с ЕС

Сегодня к Европе приходит понимание, что "все не так просто, что возникают проблемы, что преодолеть их достаточно сложно, и лучше искать пути возобновления нормальных отношений", отметил глава государства. По его словам, Европа осознает необходимость переходить к взаимоприемлемым договоренностям.

"Мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов… Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы, и в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами, которые сегодня пытаются предать анафеме наши отношения", - сказал Путин на встрече с журналистами, отвечая на вопрос РИА Новости.