Путин выразил надежду на восстановление отношений с ЕС
21:49 09.05.2026 (обновлено: 00:00 10.05.2026)
Путин выразил надежду на восстановление отношений с ЕС

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин выразил надежду на восстановление отношений с Европой.
  • Он заявил, что ранее Россия строила отношения с Европой на принципах взаимного уважения и учета интересов.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Россия и Европа все же восстановят отношения.
Сегодня к Европе приходит понимание, что "все не так просто, что возникают проблемы, что преодолеть их достаточно сложно, и лучше искать пути возобновления нормальных отношений", отметил глава государства. По его словам, Европа осознает необходимость переходить к взаимоприемлемым договоренностям.
"Мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов… Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы, и в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами, которые сегодня пытаются предать анафеме наши отношения", - сказал Путин на встрече с журналистами, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что чем раньше это произойдет, тем лучше и для России, и для европейских стран..
