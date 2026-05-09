В Копенгагене прошло шествие "Бессмертного полка"

20:47 09.05.2026
В Копенгагене в 11-й раз прошло шествие "Бессмертного полка"

© Фото : Посольство России в Дании
  • В Копенгагене в 11-й раз прошло шествие «Бессмертного полка».
  • Маршу предшествовал концерт с исполнением известных песен военных лет.
  • В акции приняли участие датчане, отдавшие дань роли Советского Союза в освобождении Европы.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Организованное российскими соотечественниками шествие "Бессмертного полка" в 11-й раз прошло в Копенгагене, сообщили в посольстве РФ в Дании.
"Девятого мая в ознаменование Победы нашей Родины в Великой Отечественной войне в Копенгагене в одиннадцатый раз состоялось шествие "Бессмертного полка", организованное российскими соотечественниками", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Как отметили в посольстве, маршу предшествовал концерт с исполнением известных песен военных лет. В акции также приняли участие датчане, отдавшие дань роли Советского Союза в освобождении Европы, рассказали дипломаты.
"Колонна "Бессмертного полка" проследовала маршем до Парка Эрстед, где продолжилось празднование Дня Победы", - сообщили в дипмиссии.
