В Копенгагене прошло шествие "Бессмертного полка"

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Организованное российскими соотечественниками шествие "Бессмертного полка" в 11-й раз прошло в Копенгагене, сообщили в посольстве РФ в Дании.
"Девятого мая в ознаменование Победы нашей Родины в Великой Отечественной войне в Копенгагене в одиннадцатый раз состоялось шествие "Бессмертного полка", организованное российскими соотечественниками", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Как отметили в посольстве, маршу предшествовал концерт с исполнением известных песен военных лет. В акции также приняли участие датчане, отдавшие дань роли Советского Союза в освобождении Европы, рассказали дипломаты.
"Колонна "Бессмертного полка" проследовала маршем до Парка Эрстед, где продолжилось празднование Дня Победы", - сообщили в дипмиссии.