Краткий пересказ от РИА ИИ
- Словакия готова к сотрудничеству с Россией, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
- По его словам, санкции Евросоюза серьезно мешают полноценному сотрудничеству.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Словакия готова к сотрудничеству с Россией, но этому серьезно мешают санкции Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
"Пока не будут сняты санкции, это сотрудничество не будет полноценным. В то же время мы хотим заявить, что мы к нему готовы, что оно обогатит обе стороны и не только в экономике, но и в культуре, спорте и так далее", - сказал политик, посетивший Москву на День Победы в составе словацкой делегации.
Президент России Владимир Путин и словацкий премьер Роберт Фицо в субботу провели переговоры в Кремле, где обсуждались вопросы взаимодействия двух стран в различных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.