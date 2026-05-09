18:21 09.05.2026
Участница "Бессмертного полка" в Берлине рассказала об интересе к шествию в ФРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германская общественность, особенно молодежь, проявляет большой интерес к шествию "Бессмертного полка" в Берлине, рассказала участница акции.
  • Она отметила, что в этом году шествие прошло лучше, чем в прошлом, благодаря участию работников российского посольства.
  • Жители Берлина рассказывают немецким гражданам об истории и значении "Бессмертного полка".
БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Германская общественность, в особенности молодежь, проявляет большой интерес к шествию "Бессмертного полка" в Берлине, рассказала РИА Новости Анжелика, которая не первый год участвует в памятной акции.
"Подходят молодые люди, они спрашивают. Сегодня подошла девочка, они с классом куда-то шли, спросила, что здесь происходит. Я объяснила, что это "Бессмертный полк", это почтение памяти наших предков, дедов, которые боролись с нацизмом, фашизмом, немного рассказала ей, ей было интересно слушать. Немецкая общественность интересуется, мы им рассказываем", - рассказала Анжелика.
По ее мнению, шествие в этом году прошло даже лучше, чем в прошлом.
"С нами прошли в одном ряду работники российского посольства, это усилило акцию, "Бессмертный полк" получился более яркий за счет флагов. Была особая атмосфера, потому что мы здесь все пришли, чтобы отметить День Победы над фашизмом, над мировым фашизмом, чтобы он больше не воскрес, чтобы его больше никогда не было", - сказала Анжелика.
Ее слова об интересе к шествию со стороны общественности подтверждает и другая жительница Берлина Ирина, которая во время акции объясняла значение "Бессмертного полка" группе немецких парней.
"Они сначала, как это свойственно молодежи, смеялись, улыбались, но потом, я думаю, что поняли всю серьезность этого", - считает она.
Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
