Участница "Бессмертного полка" в Берлине рассказала об интересе к шествию

БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Германская общественность, в особенности молодежь, проявляет большой интерес к шествию "Бессмертного полка" в Берлине, рассказала РИА Новости Анжелика, которая не первый год участвует в памятной акции.

"Подходят молодые люди, они спрашивают. Сегодня подошла девочка, они с классом куда-то шли, спросила, что здесь происходит. Я объяснила, что это "Бессмертный полк", это почтение памяти наших предков, дедов, которые боролись с нацизмом, фашизмом, немного рассказала ей, ей было интересно слушать. Немецкая общественность интересуется, мы им рассказываем", - рассказала Анжелика.

По ее мнению, шествие в этом году прошло даже лучше, чем в прошлом.

"С нами прошли в одном ряду работники российского посольства, это усилило акцию, "Бессмертный полк" получился более яркий за счет флагов. Была особая атмосфера, потому что мы здесь все пришли, чтобы отметить День Победы над фашизмом, над мировым фашизмом, чтобы он больше не воскрес, чтобы его больше никогда не было", - сказала Анжелика.

Ее слова об интересе к шествию со стороны общественности подтверждает и другая жительница Берлина Ирина, которая во время акции объясняла значение "Бессмертного полка" группе немецких парней.

"Они сначала, как это свойственно молодежи, смеялись, улыбались, но потом, я думаю, что поняли всю серьезность этого", - считает она.