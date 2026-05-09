В Словакии призвали ЕС снять "идеологические очки" в отношениях с Россией

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Евросоюз должен будет снять свои "идеологические очки" в вопросе отношений с Россией и подходить к ним прагматически, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

Как подчеркнул политик, продиктованные русофобией решения Евросоюза вредят в первую очередь его собственной экономике.

"В какой-то момент Евросоюз должен будет снять свои "идеологические очки" и мыслить прагматически", - сказал он.

По словам Гашпара , отказ Евросоюза от российских энергоностиелей, в частности, привел к тому, что фирмы, которые были на рынке по 200-300 лет, оказываются банкротами. С крупными проблемами сталкивается и немецкая автопромышленность, теряющая конкурентоспособность.

"Насколько знаю, они сократили производство на 16-20%, что достаточно серьезно. Наша экономика очень тесно связана с немецкой, поэтому в скором времени и мы это почувствуем", - добавил он.

Как отметил собеседник агентства, изменить продиктованный русофобией подход Евросоюза сложно. В то же время, этому могут поспособствовать ухудшающиеся внутри объединения экономические условия, которые могут даже сподвигнуть европейцев к восстановлению "Северных потоков", заключил Гашпар.