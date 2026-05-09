17:59 09.05.2026 (обновлено: 19:42 09.05.2026)
В Словакии призвали ЕС снять "идеологические очки" в отношениях с Россией

Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер словацкого парламента Гашпар призвал Евросоюз подходить к отношениям с Россией прагматически.
  • По мнению политика, решения Евросоюза, продиктованные русофобией, вредят его собственной экономике.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Евросоюз должен будет снять свои "идеологические очки" в вопросе отношений с Россией и подходить к ним прагматически, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
Как подчеркнул политик, продиктованные русофобией решения Евросоюза вредят в первую очередь его собственной экономике.
"В какой-то момент Евросоюз должен будет снять свои "идеологические очки" и мыслить прагматически", - сказал он.
По словам Гашпара, отказ Евросоюза от российских энергоностиелей, в частности, привел к тому, что фирмы, которые были на рынке по 200-300 лет, оказываются банкротами. С крупными проблемами сталкивается и немецкая автопромышленность, теряющая конкурентоспособность.
"Насколько знаю, они сократили производство на 16-20%, что достаточно серьезно. Наша экономика очень тесно связана с немецкой, поэтому в скором времени и мы это почувствуем", - добавил он.
Как отметил собеседник агентства, изменить продиктованный русофобией подход Евросоюза сложно. В то же время, этому могут поспособствовать ухудшающиеся внутри объединения экономические условия, которые могут даже сподвигнуть европейцев к восстановлению "Северных потоков", заключил Гашпар.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки ее углеводородов, и попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. При этом те, кто отказался от российских энергоресурсов, все равно через посредников покупают и будут покупать российские нефть и газ.
