Словакия не готова к отказу от поставок по "Дружбе", заявили в парламенте

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Словакия не готова к отказу от поставок российских энергоресурсов по нефтепроводу "Дружба", заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
Как подчеркнул политик, от поставок российских энергоресурсов зависит будущее Словакии, потому что они жизненно необходимы для нужд ее экономики. При этом он напомнил, что Братислава оспаривает решение ЕС о запрете на поставки российских энергоносителей.
"Как бы мы ни старались проводить какую-нибудь диверсификацию, получать энергоресурсы из других источников, не удается в полной мере заменить то, что мы получали от Российской Федерации", - сказал он.
В субботу российский президент Владимир Путин на переговорах с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что Москва будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах. В свою очередь словацкий премьер подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Братиславы не может ограничиваться только энергетическим сектором.