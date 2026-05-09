Словакия не готова к отказу от поставок по "Дружбе", заявили в парламенте - РИА Новости, 09.05.2026
17:53 09.05.2026 (обновлено: 19:14 09.05.2026)
© AP Photo / Petr David Josek — Газокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия не готова к отказу от поставок российских энергоресурсов по нефтепроводу "Дружба".
  • Вице-спикер словацкого парламента Гашпар считает, что нефтепровод могут перекрыть по политическому решению ЕС.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Словакия не готова к отказу от поставок российских энергоресурсов по нефтепроводу "Дружба", заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
"Думаю, что когда ЕС окончательно примет решение отказаться от нефти или газа (из РФ – ред.), "Дружбу", вероятно, снова перекроют. Не потому, что ее как-то повредят, а просто по политическому решению. Мы в Словакии не до конца готовы к такой ситуации", - сказал он.
Как подчеркнул политик, от поставок российских энергоресурсов зависит будущее Словакии, потому что они жизненно необходимы для нужд ее экономики. При этом он напомнил, что Братислава оспаривает решение ЕС о запрете на поставки российских энергоносителей.
"Как бы мы ни старались проводить какую-нибудь диверсификацию, получать энергоресурсы из других источников, не удается в полной мере заменить то, что мы получали от Российской Федерации", - сказал он.
В субботу российский президент Владимир Путин на переговорах с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что Москва будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах. В свою очередь словацкий премьер подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Братиславы не может ограничиваться только энергетическим сектором.
