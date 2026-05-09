Пушков предложил Мерцу повесить в кабинете фотографию Красного знамени

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предложил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу повесить в своем кабинете фотографию Красного знамени над Рейхстагом, чтобы не забывать о том, кто освободил Германию от нацизма.
Мерц в соцсети X поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, ни словом не упомянув о решающей роли в этом Красной Армии, за что пользователи сети его раскритиковали.
"Канцлер Мерц сделал вид, что не знает, кто освободил немцев от нацизма. Поздравив немцев с освобождением, он забыл назвать освободителя. Канцлеру надо повесить в своем кабинете знаменитую фотографию Красного знамени над Рейхстагом", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его мнению, это изображение "очень помогает от политической деменции".
"Напоминает об уроках прошлого и должно помочь избежать непоправимых ошибок. Если канцлер способен хоть что-то понимать", - заключил Пушков.
Знаменитый снимок Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине" был сделан 2 мая 1945 года.
