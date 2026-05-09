Экс-глава "Кремлевского" комбината раскрыл принципы меню для первых лиц - РИА Новости, 09.05.2026
04:35 09.05.2026 (обновлено: 05:53 09.05.2026)
Экс-глава "Кремлевского" комбината раскрыл принципы меню для первых лиц

Экс-глава «Кремлевского» Бухаров рассказал, как согласовать меню для Путина

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Неформальный обед глав делегаций стран БРИКС
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Согласование меню для первых лиц, участвующих в переговорах в Кремле, — это сложный процесс, в котором учитывают требования безопасности и вкусовые предпочтения гостей.
  • Все продукты предварительно исследуются специалистами в лаборатории, и в случае проблем с полученными анализами блюдо не будет допущено до стола.
  • Приготовлением блюд для президента РФ занимается Особая кухня Кремля, которая находится в подчинении Федеральной службы охраны, а комбинат питания «Кремлевский» отвечает за остальных участников мероприятия.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Согласование меню для первых лиц, которые участвуют в переговорах в Кремле, - это сложный процесс, нужно учесть как требования безопасности, так и вкусовые предпочтения гостей, рассказал РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России, бывший генеральный директор комбината питания "Кремлевский" Игорь Бухаров.
В Кремле 9 мая состоится торжественный прием для приглашенных на День Победы глав государств, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все стандарты блюд одинаковые – блюдо должно быть вкусным и безопасным. Безопасным – это априори. А вкус – там уже начинаются переговоры. К примеру, если это прием какого-то государственного деятеля, то работают службы протокола. Они запрашивают информацию о том, что человек ест, какие у него предпочтения, на что есть аллергия. Очень много вопросов. Затем стороны посылают свои предложения по меню и согласуют их", - сказал Бухаров.
По его словам, все продукты предварительно исследуются специалистами в лаборатории. В случае проблем с полученными анализами блюдо не будет допущено до стола.
Бухаров также напомнил, что приготовлением блюд для президента РФ занимается Особая кухня Кремля, которая находится в подчинении Федеральной службы охраны. Комбинат питания "Кремлевский" отвечает за остальных участников мероприятия.
Ранее стало известно, что Россию в День Победы посетят представители Южной Осетии, Абхазии, Белоруссии, Лаоса, Словакии, Малайзии, Республики Сербской и других государств.
