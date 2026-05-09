В Донецке установили стену памяти защитников Донбасса времен ВОВ
15:52 09.05.2026 (обновлено: 15:58 09.05.2026)
В Донецке установили стену памяти защитников Донбасса времен ВОВ

© Фото : Донецкое агентство новостей — "Стена памяти" в Донецке
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Донецке установили стену памяти с именами и портретами защитников Донбасса времен Великой Отечественной войны.
  • Это стена памяти, организованная совместно с "Бессмертным полком".
ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Стену с именами и портретами защитников Донбасса времен Великой Отечественной войны установили в центре Донецка, сообщил журналистам первый заместитель министра молодежной политики ДНР Михаил Фролов.
«
"Это стена памяти, организованная совместно с "Бессмертным полком"... Здесь у нас фотографии представленных героев (защитников Донбасса времен Великой Отечественной войны – ред.). К сожалению, на сегодняшний день в силу нашей обстановки у нас нет возможности пройти вместе с колонной Бессмертного полка, как это было раньше на территории Донецкой Народной Республики", - сказал Фролов.
Он добавил, что "Бессмертный полк" - это знаковое мероприятие для всего мира, которое олицетворяет связь между поколениями и передает историю тех событий, которые связаны непосредственно с каждой семьей.
В рамках мероприятия также прошел торжественный концерт, где выступила молодежь с хореографическими номерами и песнями военных лет. Приглашенным артистом выступил рэпер Аким Апачев, который исполнил песню Марка Бернеса "Спят курганы темные".
ДонбассДонецкДонецкая Народная РеспубликаАким АпачевМарк БернесДень Победы — 2026
 
 
