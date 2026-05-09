В Донецке установили стену памяти защитников Донбасса времен ВОВ

ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Стену с именами и портретами защитников Донбасса времен Великой Отечественной войны установили в центре Донецка, сообщил журналистам первый заместитель министра молодежной политики ДНР Михаил Фролов.

Он добавил, что "Бессмертный полк" - это знаковое мероприятие для всего мира, которое олицетворяет связь между поколениями и передает историю тех событий, которые связаны непосредственно с каждой семьей.