В Донецке установили стену памяти защитников Донбасса времен ВОВ

ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Стену с именами и портретами защитников Донбасса времен Великой Отечественной войны установили в центре Донецка, сообщил журналистам первый заместитель министра молодежной политики ДНР Михаил Фролов.
"Это стена памяти, организованная совместно с "Бессмертным полком"... Здесь у нас фотографии представленных героев (защитников Донбасса времен Великой Отечественной войны – ред.). К сожалению, на сегодняшний день в силу нашей обстановки у нас нет возможности пройти вместе с колонной Бессмертного полка, как это было раньше на территории Донецкой Народной Республики", - сказал Фролов.
Он добавил, что "Бессмертный полк" - это знаковое мероприятие для всего мира, которое олицетворяет связь между поколениями и передает историю тех событий, которые связаны непосредственно с каждой семьей.
В рамках мероприятия также прошел торжественный концерт, где выступила молодежь с хореографическими номерами и песнями военных лет. Приглашенным артистом выступил рэпер Аким Апачев, который исполнил песню Марка Бернеса "Спят курганы темные".