Молодежь ДНР развернула самое большое в мире Знамя Победы - РИА Новости, 09.05.2026
11:11 09.05.2026 (обновлено: 15:48 09.05.2026)
Молодежь ДНР развернула самое большое в мире Знамя Победы

Молодежь ДНР развернула на "Саур-Могиле" самое большое в мире Знамя Победы

ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Молодежь ДНР отпраздновала 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне масштабным автопробегом и развернула самое большое в мире Знамя Победы на территории кургана "Саур-Могила", сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики республики.
"Сегодняшняя акция посвящена памяти наших бойцов: это и наши деды, и прадеды, которые отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны, и наши современники, ребята, которые сложили свои головы за Отечество. Мы помним каждого и верим, что на землю Донбасса придет мир, мы ждем этого с нетерпением", - отметил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.
Он призвал молодое поколение изучать историю своей страны и решительно противостоять любым попыткам ее переписать.
"Ведь у народа, не помнящего своего прошлого, не будет будущего", – добавил Чертков.
По прибытии 50 машин, участвовавших в автопробеге из Донецка на "Саур-Могилу", участники “Бессмертного автополка” совместно с активистами "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" ДНР развернули самое большое Знамя Победы в мире – его размер составил 65 на 35 метров.
"Очень круто, что молодежь из разных организаций объединилась. Наш противник всегда хотел рассорить молодежь, рассорить наш народ. Но у него это не получилось ни в годы Великой Отечественной войны, ни сейчас. В самые трудные времена наши люди объединяются. И вот сейчас мы все вместе находимся на одном из важнейших мемориалов нашей республики, и этим единством отдаем дань памяти тем, кто отдал жизнь за наше будущее" – отметил замруководителя "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" ДНР Микаэль Минасян.
Курган "Саур-Могила" стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе "Саур-Могилы" шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.
