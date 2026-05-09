Годовщину Победы отпраздновали в ДНР на комплексе "Саур-Могила" - РИА Новости, 09.05.2026
11:10 09.05.2026
Годовщину Победы отпраздновали в ДНР на комплексе "Саур-Могила"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На комплексе "Саур-Могила" в ДНР прошло празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
  • Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что события, развернувшиеся на Саур-Могиле, помогли советской армии переломить ход Великой Отечественной войны.
  • Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск и был восстановлен в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина.
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. На мемориальном комплексе "Саур-Могила" в ДНР прошло торжественное празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Власти ДНР вместе с жителями республики при участии силовых ведомств приняли участие в торжественном праздновании 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В ходе мероприятия была проведена церковная панихида, посвященная павшим солдатам. После чего прошло торжественное шествии к вершине кургана Саур-Могила, где все желающие возложили цветы к вечному огню, рядом с которым находится каска Неизвестного Солдата годов Великой Отечественной войны.
"Здесь (на Саур-Могиле – ред.) каждый камень стал свидетелем событий в разные десятилетия. Именно здесь развернулись ключевые события, которые помогли нашей армии, советской армии, переломить ход событий (в Великой Отечественной войне – ред.) и позволить продвигаться дальше, и освободить не только Донбасс, а дойти до самого Берлина, и водрузить знамя, которое мы чествуем по сей день", - сказал в ходе речи глава ДНР Денис Пушилин.
Он добавил, что поступок предков послужил примером для современников, которые встали на защиту Донбасса в 2014 году, и несмотря на трудности и все препятствия смогли защитить родной край от фашизма.
Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.
