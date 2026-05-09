13:36 09.05.2026
Дмитриев поздравил россиян с Днем Победы

Дмитриев призвал почтить память тех, кто сделал возможным триумф СССР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ, поздравил россиян с Днем Победы.
  • Дмитриев призвал почтить память тех, кто сделал возможной победу над нацистами.
  • В России отметили 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве состоялся военный парад.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем поздравлении с Днем Победы призвал почтить память тех, кто сделал возможным общий триумф СССР и союзников над нацистами.
"Девятого мая 1945 года в этой исторической трансляции было объявлено о победе советских и союзных сил над нацистской Германией. Давайте почтим память тех, кто сделал возможным этот общий триумф. С Днем Победы!" - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, приложив к публикации кадры видеохроники, где диктор Юрий Левитан в 1945 году зачитывает сообщение Совинформбюро о капитуляции Германии.
В субботу Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве в честь знаменательного события состоялся военный парад.
РоссияГерманияСССРКирилл ДмитриевЮрий ЛевитанРоссийский фонд прямых инвестицийСовинформбюроДень Победы — 2026
 
 
