Замгенсека ШОС назвал День Победы святым праздником

ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. День Победы является святым праздником для всех стран и народов, которые освобождали мир от фашизма, заявил РИА Новости в субботу заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Олег Копылов.
Традиционная акция "Бессмертный полк" прошла на территории посольства РФ в Пекине в субботу по случаю празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Участниками памятного шествия стали граждане России, стран СНГ, потомки советских и китайских солдат, принимавших участие в боях в разных уголках континента.
"Это святой праздник для всех нас, для тех стран и народов, которые освобождали мир от фашизма", - заявил Копылов.
"Это праздник, который должен объединять, вы видите, что здесь собрались сотни людей, и наши китайские друзья нас активно поддерживают", - сказал Копылов.
Он добавил, что на шествие "Бессмертного полка" в посольство России в Пекине пришли также и многие сотрудники многонационального коллектива секретариата ШОС.
"Память живет, она должна жить, потому что она – основа нашей жизни и будущего, основа мира", - отметил замгенсека ШОС.