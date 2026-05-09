Замгенсека ШОС назвал День Победы святым праздником

ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. День Победы является святым праздником для всех стран и народов, которые освобождали мир от фашизма, заявил РИА Новости в субботу заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Олег Копылов.

Традиционная акция "Бессмертный полк" прошла на территории посольства РФ Пекине в субботу по случаю празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Участниками памятного шествия стали граждане России, стран СНГ , потомки советских и китайских солдат, принимавших участие в боях в разных уголках континента.

"Это святой праздник для всех нас, для тех стран и народов, которые освобождали мир от фашизма", - заявил Копылов.

Он рассказал, что его дед, пройдя до Вены , был впоследствии переброшен в Китай для участия в операции против Квантунской армии.

"Это праздник, который должен объединять, вы видите, что здесь собрались сотни людей, и наши китайские друзья нас активно поддерживают", - сказал Копылов.

Он добавил, что на шествие "Бессмертного полка" в посольство России в Пекине пришли также и многие сотрудники многонационального коллектива секретариата ШОС