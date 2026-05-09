19:04 09.05.2026
Президент Кубы поздравил руководство и народ России с Днем Победы

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Кубы Мигель Диас Канель поздравил Владимира Путина, правительство и народ России с Днем Победы.
  • Кубинский лидер отметил, что народ России пожертвовал наибольшим числом человеческих жизней в борьбе с фашизмом.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас Канель поздравил российского лидера Владимира Путина, правительство и народ Российской Федерации с Днем Победы.
"В День Победы я от всей души благодарю и сердечно приветствую президента Владимира Путина, правительство и героический народ Российской Федерации", - написал кубинский лидер в соцсети X.
Он отметил, что народ России пожертвовал наибольшее число человеческих жизней на борьбу с фашизмом – "страшным злом, с угрожающей силой вновь поднимающим голову в мире".
