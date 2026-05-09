Президент Кубы поздравил руководство и народ России с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас Канель поздравил российского лидера Владимира Путина, правительство и народ Российской Федерации с Днем Победы.
"В День Победы я от всей души благодарю и сердечно приветствую президента Владимира Путина, правительство и героический народ Российской Федерации", - написал кубинский лидер в соцсети X.
Он отметил, что народ России пожертвовал наибольшее число человеческих жизней на борьбу с фашизмом – "страшным злом, с угрожающей силой вновь поднимающим голову в мире".
