Краткий пересказ от РИА ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. День Победы в Великой Отечественной войне особенно страшит киевский режим, так как является символом подвига, героизма и сплоченности советского народа, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"День Победы особенно страшит киевский режим, который пытается снивелировать и обесценить его всяческими путями и стереть народную память о нем как символе подвига, героизма и сплоченности советского народа. День Победы - это очень важный цивилизационный скреп, который может отбросить нацизм", - сказал Константинов.
По его словам, День Победы указывает на общие историческое прошлое российского и украинского народов, а также противостоит нацистской идеологии, которой придерживается киевский режим.