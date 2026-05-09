Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко оценил вклад учителей в победу в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 09.05.2026
Чернышенко оценил вклад учителей в победу в Великой Отечественной войне

Чернышенко заявил, что особое значение в Победе имеет вклад советских учителей

© Фото предоставлено аппаратом вице-премьераЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото предоставлено аппаратом вице-премьера
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чернышенко заявил о значимом вкладе советских учителей, преподавателей, студентов и ученых в победу в Великой Отечественной войне.
  • Несмотря на сложное время, учеба в стране продолжалась, добавил он.
  • Вице-премьер поздравил россиян с Днем Победы.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Особое значение в победе в Великой Отечественной войне имеет вклад советских учителей, преподавателей, студентов и ученых, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
«

"Особое значение имеет вклад в победу советских учителей, преподавателей, студентов и ученых. Несмотря на сложное время, учеба в стране продолжалась. Многие занимались не только своим основным делом - образованием и наукой, но и совмещали его с работой на полях и предприятиях, агитационной деятельностью", - приводит слова Чернышенко аппарат вице-премьера.

Чернышенко поздравил россиян с Днём Победы и напомнил о важной роли советской молодежи, учителей, преподавателей, учёных и спортсменов в годы Великой Отечественной войны.
Согласно сообщению, по оценкам историков, более 115 тысяч учителей ушли на фронт, 86 тысяч были награждены орденами и медалями за боевые заслуги.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Кого и как мы должны победить
Вчера, 08:00
 
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала