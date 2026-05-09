Чернышенко оценил вклад учителей в победу в Великой Отечественной войне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чернышенко заявил о значимом вкладе советских учителей, преподавателей, студентов и ученых в победу в Великой Отечественной войне.
- Несмотря на сложное время, учеба в стране продолжалась, добавил он.
- Вице-премьер поздравил россиян с Днем Победы.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Особое значение в победе в Великой Отечественной войне имеет вклад советских учителей, преподавателей, студентов и ученых, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
«
"Особое значение имеет вклад в победу советских учителей, преподавателей, студентов и ученых. Несмотря на сложное время, учеба в стране продолжалась. Многие занимались не только своим основным делом - образованием и наукой, но и совмещали его с работой на полях и предприятиях, агитационной деятельностью", - приводит слова Чернышенко аппарат вице-премьера.
Чернышенко поздравил россиян с Днём Победы и напомнил о важной роли советской молодежи, учителей, преподавателей, учёных и спортсменов в годы Великой Отечественной войны.
Согласно сообщению, по оценкам историков, более 115 тысяч учителей ушли на фронт, 86 тысяч были награждены орденами и медалями за боевые заслуги.
Кого и как мы должны победить
Вчера, 08:00