В Чечне отразили атаку беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чечне отразили атаку пяти беспилотников на гражданскую инфраструктуру.
- Повреждения получили три гражданских объекта: продуктовый супермаркет, многоэтажный жилой дом и частный дом.
- Есть пострадавшие среди мирных жителей — шесть человек, им оказана необходимая медицинская помощь.
ГРОЗНЫЙ, 9 мая — РИА Новости. Атаку пяти БПЛА на гражданскую инфраструктуру отразили в Чечне, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"Сегодня предотвращена очередная террористическая атака киевского режима, направившего пять беспилотных летательных аппаратов на гражданскую инфраструктуру Чеченской республики", - сказал собеседник.
Кадыров назвал атаку на "Грозный-Сити" попыткой запугать мирное население
5 декабря 2025, 20:37
По его словам, повреждения получили три гражданских объекта в разных точках региона: продуктовый супермаркет, многоэтажный жилой дом и частный дом. Еще два сбитых БПЛА рухнули в поле.
Дудаев уточнил, что беспилотники были сбиты силами мобильных групп противовоздушной обороны, которые несут круглосуточное дежурство во всех районах.
"Ситуация была взята ими под контроль с первых минут. К сожалению, есть пострадавшие среди мирных жителей — шесть человек. Однако благодаря оперативной работе экстренных и спасательных служб всем им незамедлительно оказана необходимая медицинская помощь", - сказал он.
По поручению главы региона Рамзана Кадырова начаты восстановительные работы за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, добавил Дудаев.
