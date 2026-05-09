Историк заявил, что знает о более чем 30 нацистах, скрывшихся в Бразилии

Краткий пересказ от РИА ИИ Бразильский историк Педро Бурини заявил, что располагает сведениями о более чем 30 нацистах, скрывшихся в Бразилии после Второй мировой войны.

Многие нацисты въехали в Бразилию в 1960-е годы и обосновались вдали от крупных городов.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бразильский историк Педро Бурини заявил РИА Новости, что располагает сведениями о более чем 30 нацистах, скрывшихся в Бразилии после Второй мировой войны.

"Это труд всей моей жизни. Я располагаю данными о 30 нацистах, скрывшихся в Бразилии", - сообщил он.

Собеседник агентства, написавший книгу о главвраче концлагеря "Аушвиц-Биркенау" Йозефе Менгеле "Ангел смерти в Серра-Негра", рассказал, что ведет свою исследовательскую деятельность с 2006 года.