Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали пять человек - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 09.05.2026

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали пять человек

© Fotolia / Thaut ImagesСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Fotolia / Thaut Images
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали пять человек.
  • Среди пострадавших — ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи.
  • В результате атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, павильон и 18 автомобилей.
БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Пятеро человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения. У 12-летней девочки — резаная рана лица, у водителя и фельдшера — осколочные ранения плеч, ещё у одного фельдшера и женщины — осколочные ранения ног", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что ребенка доставляют в детскую областную клиническую больницу, остальных пострадавших — в областную клиническую больницу.
На месте атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, павильон и 18 автомобилей, уточнил губернатор .
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала