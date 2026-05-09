В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали пять человек.

БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Пятеро человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения. У 12-летней девочки — резаная рана лица, у водителя и фельдшера — осколочные ранения плеч, ещё у одного фельдшера и женщины — осколочные ранения ног", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что ребенка доставляют в детскую областную клиническую больницу, остальных пострадавших — в областную клиническую больницу.
На месте атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, павильон и 18 автомобилей, уточнил губернатор .
22 июня 2022, 17:18