МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков почтил память советских солдат, павших в боях за Родину в Великой Отечественной войне, исполнив композицию "Вечный огонь" на концерте в Москве.
Праздничный концерт, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит на ступенях МХАТ им. Горького в субботу.
"Давайте помянем всех наших защитников Отечества, павших в боях ради того, чтобы у нас было мирное небо над головой", - сказал Безруков.
МХАТ им. Горького и Московский Губернский театр объединились в праздновании Дня Победы. Во второй части праздничной программы "Путь к Победе" Безруков исполнил песни Владимира Высоцкого "Он не вернулся из боя", "Песня о погибшем летчике", а также "Трудный день" группы "Крестный папа", "Последний бой" Михаила Ножкина и другие песни, посвященные Великой Отечественной войне.
