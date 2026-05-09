В Берлине установили таблички, запрещающие демонстрацию советской символики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Берлине установлены таблички, запрещающие демонстрацию советской и российской символики.
- Табличка с напоминанием о запрете демонстрации нескольких символов Дня Победы установлена на советском воинском мемориале в районе Берлина Панков.
- В Берлине 8 и 9 мая введен запрет на демонстрацию флагов России и символики, связанной с Днем Победы, на советских воинских мемориалах.
БЕРЛИН, 9 мая — РИА Новости. Таблички, запрещающие демонстрацию советской и российской символики, установлены рядом с местами в Берлине, где проходят памятные мероприятия по случаю Дня Победы, полиция также предупреждает граждан о действующих в Германии в этой связи ограничениях, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, табличка с напоминанием о том, что в Германии действует запрет на демонстрацию некоторых символов Дня Победы, включая советскую военную форму, символику, а также советский и российский флаги, установлена на советском воинском мемориале в районе Берлина Панков. На подходе к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке полиция предупреждает посетителей о действующих в Германии ограничениях, сотрудники германских правоохранительных органов также проверяют флаги, если посетители несут их к мемориалу павшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен в сложенном виде.
В Берлине 8 и 9 мая введен запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов России и символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне.