- Участники "Бессмертного полка" в Берлине спели "Катюшу".
- Песня прозвучала во время шествия, несмотря на ограничения, введенные властями города.
БЕРЛИН, 9 мая – РИА Новости. Участники шествия "Бессмертный полк" спели в Берлине легендарную песню "Катюша", передает корреспондент РИА Новости.
"Катюша", ставшая символом военного времени и звучавшая в Берлине в 1945 году, была слышна в ходе начавшегося от Бранденбургских ворот шествия, несмотря на введенные властями Берлина ограничения.
В Берлине 8 и 9 мая введен запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов России и символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.