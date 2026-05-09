В Берлине участники "Бессмертного полка" исполнили песню "День Победы"
14:54 09.05.2026
В Берлине участники "Бессмертного полка" исполнили песню "День Победы"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Берлине участники "Бессмертного полка" исполнили песню "День Победы".
  • Шествие началось у Бранденбургских ворот, несмотря на ограничения, введенные властями Берлина.
БЕРЛИН, 9 мая – РИА Новости. Участники шествия "Бессмертный полк" спели в Берлине песню "День Победы", передает корреспондент РИА Новости.
Участники памятного шествия, завершая акцию, спели у советского мемориала в Тиргартене главный музыкальный символ победы в Великой Отечественной войне, знаменитую песню "День Победы".
Шествие в субботу началось у Бранденбургских ворот, несмотря на введенные властями Берлина ограничения.
В Берлине 8 и 9 мая введен запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов России и символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
