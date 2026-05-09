В Берлине завершилось шествие "Бессмертного полка".

БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" завершилось в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.

ФРГ Сергей Нечаев. Участники акции с портретами родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли в субботу от Бранденбургских ворот до советского мемориала в Тиргартене, чтобы почтить память советских солдат, павших в бою с нацизмом. В памятной акции принял участие посол России

Шествие завершилось минутой молчания, после чего участники памятной акции еще долго не расходились, фотографировались, обменивались впечатлениями и историями гибели своих близких, а также исполняли известные советские песни "Катюша" и "День Победы", несмотря на введение в Германии ограничения.

"Очень хорошая атмосфера, праздничная, хоть и со слезами на глазах", - поделилась с РИА Новости жительница Берлина Татьяна, которая участвовала в шествии.

Некоторые участники проявили оригинальность и вместо традиционных табличек с портретами распечатали изображения своих близких на футболках, поскольку у многих в борьбе с нацизмом пали несколько родственников, это позволило изобразить их сразу всех вместе в единой памятной композиции.