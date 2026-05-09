Белоусов поздравил военнослужащих с Днем Победы
11:14 09.05.2026 (обновлено: 11:57 09.05.2026)
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем Победы

Белоусов назвал нынешних военнослужащих наследниками поколения победителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы.
  • Белоусов назвал военнослужащих наследниками поколения победителей, которые с честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции.
  • Министр отметил, что 9 мая 1945 года останется в истории символом героизма и величия советского народа.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы, назвав нынешних военнослужащих наследниками поколения победителей, которые с честью выполняют свой воинский и гражданский долг в ходе спецоперации, следует из приказа главы Минобороны России.
"Сегодня наследники ратных традиций поколения победителей с честью выполняют свой воинский и гражданский долг в ходе специальной военной операции. Мужественно сражаются с неонацизмом, надежно стоят на защите национальных интересов и безопасности России", - говорится в документе.
Как отметил министр, 9 мая 1945 года навеки останется в мировой истории символом героизма, стойкости, единства и величия советского народа, знаком торжества добра и справедливости.
"Мы свято чтим память о жертвах Великой Отечественной войны. Преклоняем головы перед бессмертным подвигом тех, кто на фронте и в тылу ценой невероятных усилий отстоял свободу и независимость Родины, подарил радость мирной жизни. Их самоотверженность и несгибаемая сила духа всегда будут для нас примером истинной, беззаветной любви к Отчизне", - подчеркнул Белоусов.
ОбществоРоссияАндрей БелоусовДень Победы — 2026
 
 
