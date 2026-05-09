Белоусов поздравил военнослужащих с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы, назвав нынешних военнослужащих наследниками поколения победителей, которые с честью выполняют свой воинский и гражданский долг в ходе спецоперации, следует из приказа главы Минобороны России.