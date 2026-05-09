Праздничное оформление в Белгороде, посвященное празднованию 81-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Белгороде концерт к Дню Победы прошел на понтонной сцене в парке

БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. В Белгороде 9 мая на понтонной сцене в парке прошел концерт "45-й, Май, Победа!", посвящённый 81-й годовщине Великой Победы, передает корреспондент РИА Новости.

Мэр Белгорода Валентин Демидов ранее сообщал в своем Telegram-канале, что из‑за оперативной обстановки массовые мероприятия в этом году не проводятся в целях безопасности.

Вместо них в парках города были организованы тематические локации, чтобы жители могли отметить великий праздник. На понтонной сцене парка Победы звучали песни военных лет — "Катюша", "Синий платочек", "Темная ночь" — чередуясь с рассказами о ключевых сражениях войны: битве за Москву , блокаде Ленинграда Сталинграде , Курской дуге и освобождении Белгорода 5 августа 1943 года. Память павших почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие общим исполнением "Дня Победы", который вместе с артистами пели зрители.

Также для жителей организовали тематические локации "Живые открытки". Особой популярностью пользовалась инсталляция "Довоенная квартира" с настоящим патефоном и гармошкой, а также "Почта Победы".

"Почта была одной из главных связей с домом. Сегодня здесь можно отправить настоящее письмо нашим военным на фронт", — рассказала агентству сотрудник Централизованной библиотечной системы Наталья Ткаченко.