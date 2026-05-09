Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде концерт к Дню Победы прошел на понтонной сцене в парке - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 09.05.2026
В Белгороде концерт к Дню Победы прошел на понтонной сцене в парке

РИА Новости: концерт "45-й, Май, Победа!" прошел в парке Победы в Белгороде

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПраздничное оформление в Белгороде, посвященное празднованию 81-летию Победы в Великой Отечественной войне
Праздничное оформление в Белгороде, посвященное празднованию 81-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Праздничное оформление в Белгороде, посвященное празднованию 81-летию Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде 9 мая прошел концерт "45-й, Май, Победа!", посвященный 81-й годовщине Великой Победы, на понтонной сцене в парке.
  • Из-за оперативной обстановки массовые мероприятия в этом году не проводились в целях безопасности, вместо них были организованы тематические локации.
  • Одной из самых популярных стала "Почта Победы", где можно было отправить настоящее письмо военным на фронт.
БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. В Белгороде 9 мая на понтонной сцене в парке прошел концерт "45-й, Май, Победа!", посвящённый 81-й годовщине Великой Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Мэр Белгорода Валентин Демидов ранее сообщал в своем Telegram-канале, что из‑за оперативной обстановки массовые мероприятия в этом году не проводятся в целях безопасности.
Украинские переселенцы в Белгороде на праздновании Дня Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
В Белгороде украинские переселенцы отметили День Победы
Вчера, 14:28
Вместо них в парках города были организованы тематические локации, чтобы жители могли отметить великий праздник. На понтонной сцене парка Победы звучали песни военных лет — "Катюша", "Синий платочек", "Темная ночь" — чередуясь с рассказами о ключевых сражениях войны: битве за Москву, блокаде Ленинграда, Сталинграде, Курской дуге и освобождении Белгорода 5 августа 1943 года. Память павших почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие общим исполнением "Дня Победы", который вместе с артистами пели зрители.
Также для жителей организовали тематические локации "Живые открытки". Особой популярностью пользовалась инсталляция "Довоенная квартира" с настоящим патефоном и гармошкой, а также "Почта Победы".
"Почта была одной из главных связей с домом. Сегодня здесь можно отправить настоящее письмо нашим военным на фронт", — рассказала агентству сотрудник Централизованной библиотечной системы Наталья Ткаченко.
Методист центра "Сокол" Анастасия отметила, что локации созданы, чтобы "сохранить память и научить детей ценить Родину и подвиг предков".
Жители Нарвы собираются слушать концерт в Ивангороде - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Жители Ивангорода и Нарвы помахали друг другу во время концерта
Вчера, 20:20
 
БелгородМоскваЛенинградВалентин ДемидовДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала