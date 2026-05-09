В Белгороде украинские переселенцы отметили День Победы

БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Украинские переселенцы в Белгороде присоединились к празднованию Дня Победы, приняв участие в памятных и торжественных мероприятиях, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра поддержки украинских переселенцев.
"Одним из центральных событий дня стала торжественная церемония возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь". Присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню", - говорится в сообщении.
Сотрудники центра также поздравили ветерана Великой Отечественной войны Алексея Тимофеевича Кривошея, уроженца Артемовска. Ему вручили памятные подарки от движения "Другая Украина". Руководитель центра Юрий Утянский подчеркнул, что такие встречи являются возможностью выразить личную благодарность тем, кто подарил мирное небо.
В рамках мероприятий участники посетили Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле", где ознакомились с экспозициями, посвященными одному из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны. Завершились торжества праздничным концертом в Белгородском государственном центре народного творчества, приуроченным к 81-й годовщине Победы. В программе прозвучали песни военных лет, стихи и хореографические композиции. Финалом стало совместное исполнение песни "День Победы".