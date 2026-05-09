В Белгороде украинские переселенцы отметили День Победы

БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Украинские переселенцы в Белгороде присоединились к празднованию Дня Победы, приняв участие в памятных и торжественных мероприятиях, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра поддержки украинских переселенцев.

"Одним из центральных событий дня стала торжественная церемония возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь". Присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню", - говорится в сообщении.

В рамках мероприятий участники посетили Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле", где ознакомились с экспозициями, посвященными одному из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны. Завершились торжества праздничным концертом в Белгородском государственном центре народного творчества, приуроченным к 81-й годовщине Победы. В программе прозвучали песни военных лет, стихи и хореографические композиции. Финалом стало совместное исполнение песни "День Победы".