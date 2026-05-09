В Анталье прошло шествие "Бессмертного полка"

СТАМБУЛ, 9 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоялось в субботу в турецкой курортной Анталье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе.
Масштабное мероприятие прошло в районе Белек на территории Сада религий.
В акции приняли участие российские соотечественники, представители консульского корпуса, а также граждане стран СНГ, которые объединились, чтобы почтить память героев своей семейной истории. Участники прошли с портретами своих предков - ветеранов и тружеников тыла, отдавая дань уважения их подвигу.
После шествия для гостей был организован праздничный концерт. Все желающие смогли на полевой кухне попробовать блюда, приготовленные по традиционным военно-полевым рецептам.
Генеральный консул России Сергей Ветрик совместно с представителями Русского общества Антальи высадили деревья в честь 81-й годовщины Победы.
"Посаженные деревья символизируют память о героях Великой Отечественной войны и преемственность поколений", - отметили в генконсульстве.
