Англия похоронила британскую политическую систему

"Стармер должен уйти!" — эта фраза постоянно звучала с экранов британских телеканалов в течение последних суток по мере того, как поступали данные о результатах голосования на местных выборах в Англии. Причем с резкой критикой в его адрес выступали и расстроенные депутаты муниципальных советов. "Душераздирающая ночь" — так откликнулась на первые результаты депутат парламента Ребекка Лонг-Бейли, в свое время претендовавшая на пост главы Лейбористской партии.

"Я не слышал ничего подобного в своей жизни", — потрясенно заявил опытный телеведущий GB News Мартин Добни, когда в прямом эфире зачитывал результаты голосования по первым десяти округам. На тот момент лейбористы потеряли 83 процента оспариваемых ими мандатов, не приобретя ни одного. То есть вполне ожидаемый и давно прогнозировавшийся провал лейбористов Стармера поначалу показался еще более катастрофическим.

Причем в данном случае персонификация провала вполне оправданна. Обычно муниципальные выборы в Британии носят чисто локальный характер и зачастую не привязаны к общенациональной повестке. На них кипят страсти вокруг ремонта городских дорог, строительства какого-нибудь коммунального объекта, расширения местной больницы и тому подобных местечковых проблем. Нынешние же выборы не похожи ни на одни предыдущие. На них внезапно для многих вопросы локального характера отошли на задний план. А агитация велась вокруг тем нелегальной миграции, уничтожения Газы и войны в Иране.

Именно это и оказалось ахиллесовой пятой и лейбористов, и консерваторов! На теме борьбы с миграцией давно уже выросла партия Reform UK Найджела Фараджа. А на вопросе Газы и Ирана стремительно поднялись зеленые, которые из экологического движения буквально на глазах превратились в партию защитников мусульман. Таким образом, две идеологически противоположные партии прошлись словно катком по двум категориям базового электората лейбористов: члены Reform UK отобрали у тех рабочий пролетариат так называемого красного пояса (Центральная Англия), а зеленые практически полностью забрали под себя довольно значительный по численности мусульманский электорат и молодежь. Так, собственно, Лейбористская партия и получила этот разгром! Можно смело утверждать, что в поражении виноват не какой-то отдельный мэр или депутат муниципального совета, а именно премьер, ответственный за ту политику, которая завела страну и партию в нынешнюю жалкую ситуацию.

Положение наглядно описала газета The Daily Telegraph: "Один источник, долгое время работавший как в Лейбористской партии, так и в профсоюзном движении, заявил, что мнение избирателей о партии в этой кампании было "худшим из всех, что он когда-либо видел на поквартирных обходах". По его словам, послание избирателей звучало так: "К черту Стармера! К черту лейбористов!" В данном случае выражение "к черту" — это вежливый перевод гораздо более грубого английского оригинала.

Понимая плачевность положения Стармера, его ближайшие коллеги давно начали плести заговор против премьера. Члены его правительства даже обсуждали между собой, кто должен будет сообщить боссу о необходимости уйти в отставку. Выявились и потенциальные претенденты на пост лидера партии, а значит, и на пост премьера до парламентских выборов 2029 года. Но вот тут-то и возникла проблема, которую сам Стармер расценивает как свой спасательный круг. Ни один из четырех-пяти потенциальных кандидатов не имеет значительной поддержки среди членов партии.

Самым популярным претендентом является мэр Манчестера Энди Бернхем, который и не скрывает своих премьерских амбиций. Но для того, чтобы он смог претендовать на роль лидера партии и, соответственно, правительства, он должен быть депутатом парламента. Понимая это, Стармер сознательно заблокировал его выдвижение по одному из безопасных для лейбористов округов, когда была такая возможность.

Прошедшие же муниципальные выборы выявили новую проблему для мэра. Ее озвучил журналист Колин Бразьер: "Энди Бернхем не станет следующим премьер-министром. Не осталось ни одного безопасного места от лейбористов, которое можно было бы уступить, чтобы он мог баллотироваться". Лейбористы теряют контроль даже в Манчестере и его рабочих окрестностях, где они безраздельно господствовали со времен своего основания. То есть нет никакой гарантии того, что даже самого популярного лейбориста изберут!

На это сейчас и давит Стармер. Рано утром после описанной выше "душещипательной ночи" премьер Британии вполне логично взял на себя полную ответственность за провал вверенной ему партии на локальных выборах. И тут же заявил, что в отставку не уйдет. "Избиратели дали понять, каковы должны быть темпы перемен, как они хотят жить и как избранные представители должны справляться с этими вызовами, и я не собираюсь уклоняться от решения этих проблем и погружать страну в хаос", — заявил проигравший премьер, не удосужившись пояснить, в чем же должна проявиться его ответственность.

Но надо понимать: не все решения у лейбористов принимает лидер. Структура партии десятилетиями выстраивалась так, что главными спонсорами и организаторами там выступают крупнейшие профсоюзы. Их боссы накануне выборов выразили свое неодобрение работой премьера. Итоги выборов они планировали обсудить с ним вечером в пятницу на видеоконференции. Вот от их-то решения в конечном итоге и будет зависеть, дадут Стармеру уйти от ответственности за исторический провал его партии или не дадут.

Но, говоря о кризисе лейбористов, нельзя не упомянуть и кризис другой мейнстримной партии. Консерваторы показали результат не лучше, просто к их провалам уже привыкли. Если раньше эти две политсилы безраздельно господствовали на политической карте Британии, всегда на двоих получая больше 50 процентов голосов (порой до 70), то на выборах в минувший четверг обе эти партии получили всего лишь треть голосов избирателей. И это действительно поворотный момент в истории британских выборов.