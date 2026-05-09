"Катюшу" и "Идет солдат по городу" споют в странах Африки 9 Мая

Краткий пересказ от РИА ИИ В странах Африки 9 Мая пройдут праздничные концерты с песнями военных лет, такими как «Катюша» и «Идет солдат по городу».

В Бенине и Кот-д'Ивуаре состоятся акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и «Свеча памяти».

Посольства РФ в Африке уделяют внимание разъяснению молодому поколению важности Дня Победы и вкладу африканских стран в борьбу с фашизмом.

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. День Победы отметят в странах Африки акцией "Бессмертный полк" и "Свеча памяти", а также праздничными концертами, на которых исполнят песни "Катюша" и "Идет солдат по городу", рассказали РИА Новости посольства РФ в Африке.

Буркина-Фасо. "Запланировано выступление местной молодежи с песнями военных лет. Песни будут исполнять слушатели курсов "Русского дома", в программе "Десятый наш десантный батальон", "Катюша" и "Идет солдат по городу", - рассказали агентству в посольстве РФ

Праздничный концерт 9 мая пройдет также в Бенине , сообщили в российском посольстве в стране.

"Артисты - смешанный состав: песни военных лет и стихи исполняют соотечественники, их дети, сотрудники посольства. В этом году примет участие хор храма Рождества Христова Котону - представители нашей православной общины из числа местных прихожан", - поделились деталями программы в посольстве РФ в Бенине.

Кроме того, в Бенине пройдут акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк", в котором традиционно принимают участие актив организаций соотечественников с семьями и детьми.

"Дети от смешанных браков тоже приходят (на акцию "Бессмертный полк – ред.) с табличками, не забывая о своих корнях", - уточнили в посольстве РФ в Бенине.

В посольстве России в Кот-д'Ивуаре рассказали, что уделяют большое внимание тому, чтобы объяснить важность праздника молодым людям, родившимся в Кот-д'Ивуаре. Традиционно они приглашаются к участию в акциях "Бессмертный полк" и "Свеча памяти".

"Посольство также не обходит вниманием вклад африканских стран в борьбе с фашизмом. В частности, подчеркивается вклад знаменитого подразделения, вошедшего в историю под названием "Сенегальские стрелки", которое состояло из выходцев из стран Западной Африки", - отметили в посольстве РФ в Кот-д'Ивуаре.