"Катюшу" и "Идет солдат по городу" споют в странах Африки 9 Мая
01:00 09.05.2026 (обновлено: 01:01 09.05.2026)
"Катюшу" и "Идет солдат по городу" споют в странах Африки 9 Мая

В Африке отметят День Победы акциями «Бессмертный полк» и «Свеча памяти»

© РИА Новости / Посольство РФ в г. Котону, Бенин | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в городе Котону в Бенине
Участники акции "Бессмертный полк" в городе Котону в Бенине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В странах Африки 9 Мая пройдут праздничные концерты с песнями военных лет, такими как «Катюша» и «Идет солдат по городу».
  • В Бенине и Кот-д'Ивуаре состоятся акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и «Свеча памяти».
  • Посольства РФ в Африке уделяют внимание разъяснению молодому поколению важности Дня Победы и вкладу африканских стран в борьбу с фашизмом.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. День Победы отметят в странах Африки акцией "Бессмертный полк" и "Свеча памяти", а также праздничными концертами, на которых исполнят песни "Катюша" и "Идет солдат по городу", рассказали РИА Новости посольства РФ в Африке.
"Запланировано выступление местной молодежи с песнями военных лет. Песни будут исполнять слушатели курсов "Русского дома", в программе "Десятый наш десантный батальон", "Катюша" и "Идет солдат по городу", - рассказали агентству в посольстве РФ в Буркина-Фасо.
Праздничный концерт 9 мая пройдет также в Бенине, сообщили в российском посольстве в стране.
"Артисты - смешанный состав: песни военных лет и стихи исполняют соотечественники, их дети, сотрудники посольства. В этом году примет участие хор храма Рождества Христова Котону - представители нашей православной общины из числа местных прихожан", - поделились деталями программы в посольстве РФ в Бенине.
Кроме того, в Бенине пройдут акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк", в котором традиционно принимают участие актив организаций соотечественников с семьями и детьми.
"Дети от смешанных браков тоже приходят (на акцию "Бессмертный полк – ред.) с табличками, не забывая о своих корнях", - уточнили в посольстве РФ в Бенине.
В посольстве России в Кот-д'Ивуаре рассказали, что уделяют большое внимание тому, чтобы объяснить важность праздника молодым людям, родившимся в Кот-д'Ивуаре. Традиционно они приглашаются к участию в акциях "Бессмертный полк" и "Свеча памяти".
"Посольство также не обходит вниманием вклад африканских стран в борьбе с фашизмом. В частности, подчеркивается вклад знаменитого подразделения, вошедшего в историю под названием "Сенегальские стрелки", которое состояло из выходцев из стран Западной Африки", - отметили в посольстве РФ в Кот-д'Ивуаре.
По случаю Дня Победы в Кот-д'Ивуаре также будет организовано чаепитие с россиянами, где собравшиеся расскажут истории своих семьей, каждую из которых затронула Великая Отечественная война. В Буркина-Фасо в честь праздника также откроется кухня военных лет и пройдет мотопробег с российской национальной символикой, добавили в посольствах.
