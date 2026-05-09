Жители Тульской области начали нести цветы к мемориалу "Скорбящий воин"

ТУЛА, 9 мая – РИА Новости. Жители Тульской области в 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне несут цветы к мемориалу "Скорбящий воин" в Щекинском районе, где был зажжен первый в СССР Вечный огонь, передает корреспондент РИА Новости.