В Чернобыльской зоне отчуждения горят более тысячи гектаров леса

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине горят более 1,1 тысячи гектаров леса, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Киевская область: в Зоне отчуждения идет ликвидация масштабного лесного пожара ... Ориентировочная площадь пожара уже составляет свыше 1,1 тысячи гектаров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как сообщают в службе, ситуация усложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, из-за чего сильно ограничена возможность проведения работ по ликвидации возгораний. В части лесных кварталов временно не проводят работы по пожаротушению в связи с угрозой взрывоопасных предметов.