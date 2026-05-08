В банке на западе Германии захватили заложников

13:41 08.05.2026
В Зинциге на западе Германии захватили заложников

© REUTERS / Reuters TVСотрудники полиции возле отделения банка Volksbank в Зинциге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Зинциг на западе Германии проходит масштабная полицейская операция из-за захвата заложников в отделении банка Volksbank.
  • Правоохранители оцепили центр города и вызвали спецподразделения.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Масштабная полицейская операция проходит в городе Зинциг на западе Германии из-за захвата заложников в отделении банка Volksbank, сообщил таблоид Bild.
"Как подтвердили в полиции, в настоящее время в отделении банка Volksbank в центре города происходит захват заложников", - пишет таблоид.
Полиция оцепила территорию, над городом кружат вертолеты. По информации Bild, утром к банку подъехал инкассаторский автомобиль. Один из сотрудников вышел, чтобы войти в здание. Неизвестный перехватил водителя и стал ему угрожать. Сообщается, что в настоящий момент захватчик и заложник находятся в банковском хранилище.
"На данный момент следует исходить из того, что в банке находятся несколько преступников и заложников. Одним из заложников является водитель инкассаторской машины", - сообщил представитель полиции.
Ситуация на месте в настоящее время остается статичной. Для граждан, находящихся за пределами оцепления, на данный момент опасности нет, сообщили правоохранители. Перед отделением банка сосредоточены силы полиции. Инкассаторский автомобиль всё еще стоит перед входом в банк. Центр города оцеплен, также были вызваны спецподразделения.
Подробностей полиция пока не сообщает. Неясно, сколько именно человек удерживаются в банке в качестве заложников. Также неизвестно, вооружены ли захватчики.
