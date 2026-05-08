В банке на западе Германии захватили заложников

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Зинциг на западе Германии проходит масштабная полицейская операция из-за захвата заложников в отделении банка Volksbank.

Правоохранители оцепили центр города и вызвали спецподразделения.

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Масштабная полицейская операция проходит в городе Зинциг на западе Германии из-за захвата заложников в отделении банка Volksbank, сообщил таблоид Bild

"Как подтвердили в полиции, в настоящее время в отделении банка Volksbank в центре города происходит захват заложников", - пишет таблоид.

Полиция оцепила территорию, над городом кружат вертолеты. По информации Bild, утром к банку подъехал инкассаторский автомобиль. Один из сотрудников вышел, чтобы войти в здание. Неизвестный перехватил водителя и стал ему угрожать. Сообщается, что в настоящий момент захватчик и заложник находятся в банковском хранилище.

"На данный момент следует исходить из того, что в банке находятся несколько преступников и заложников. Одним из заложников является водитель инкассаторской машины", - сообщил представитель полиции.

Ситуация на месте в настоящее время остается статичной. Для граждан, находящихся за пределами оцепления, на данный момент опасности нет, сообщили правоохранители. Перед отделением банка сосредоточены силы полиции. Инкассаторский автомобиль всё еще стоит перед входом в банк. Центр города оцеплен, также были вызваны спецподразделения.