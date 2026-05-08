Специальная военная операция на Украине
 
17:16 08.05.2026 (обновлено: 17:20 08.05.2026)
"Прижат к стенке". В Киеве признали тяжелую правду о состоянии Зеленского

Соскин заявил о плохом состоянии Зеленского на фоне расследования дела Миндича

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о критическом состоянии Владимира Зеленского на фоне расследования дела Тимура Миндича.
  • Фигурирующий в расследовании НАБУ бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым, который тогда занимал должность главы Минобороны Украины, многомиллионные контракты в сфере обороны.
  • В разговоре Миндича и Умерова поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил о критическом состоянии Владимира Зеленского на фоне расследования дела Тимура Миндича.
"Готовьтесь, Зеленский будет прижат к стенке. Плюс сейчас публикуют информацию по делу Миндича. Поэтому он будет пытаться наносить удары по России. Он же не будет вас защищать, он не может вас защитить ничем. Готовьтесь, ситуация будет очень плохая. <…> Еще ведь хотят молодежь с 18 лет отправлять на бойню. Все больше об этом говорят вурдалаки, которые сидят под куполом (в Верховной Раде. — Прим. Ред.). Вы должны понимать, что ваша судьба предопределена людьми, захватившими власть на Украине", — сказал политолог.
В конце апреля издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании, которое проводит НАБУ. Фигурирующий в нем бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.
В частности, в их разговоре поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указываетcя, что фирма получает крупнейшие контракты от военного ведомства, однако бизнесмен жалуется Умерову, что ее не дофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные.
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВладимир ЗеленскийТимур МиндичРустем УмеровВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Министерство обороны Украины
 
 
