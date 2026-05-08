Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский семь лет не сообщает, посещает ли могилу своего деда-ветерана Великой Отечественной войны.

Дед Владимира Зеленского — Семен Иванович Зеленский — был призван в 1941 году и воевал в должности командира стрелковой роты, за заслуги был награжден двумя орденами Красной Звезды.

На Всебратском кладбище в Кривом Роге, где похоронен дед Зеленского, теперь хоронят ликвидированных боевиков "Азова"**.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский уже семь лет не сообщает, посещает ли могилу своего деда-ветерана Великой Отечественной войны, хотя ранее призывал быть благодарным ветеранам каждый день, выяснило РИА Новости.

Зеленский 9 мая 2019 года сообщал на своей странице в социальной сети Facebook*, что на День Победы поехал на могилу своего деда, Семена Ивановича Зеленского , на Всебратском кладбище в Кривом Роге . Тогда же Зеленский опубликовал фото, на котором возлагает цветы к могиле. Зеленский рассказал украинским СМИ, что дед прошел всю войну и остался навсегда в его памяти героем, защитившим страну от нацистов. Тогда же Зеленский призвал всех быть благодарными ветеранам каждый день. Он также назвал 9 мая "Днем Благодарения", когда каждый человек рад уходу в прошлое бесчеловечной идеологии нацизма.

"Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек", - написал Зеленский в соцсетях 2019 году.

В 2020-2025 годы Зеленский уже не сообщал публично о том, что посещал могилу деда - ни на День Победы, ни в какой-либо другой день.

По данным сайта "Память народа", дед Владимира Зеленского – Семен Иванович Зеленский – был призван в 1941 году, воевал в должности командира стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. Получил звание гвардии лейтенанта, в 1944 году был награжден двумя орденами Красной звезды. Согласно наградным документам, один из орденов был получен за то, что Зеленский вместе с сослуживцем уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров. Взвод Зеленского сумел отбить четыре атаки и захватил вражеский склад. Кроме того, в документах говорится, что Зеленский, увидев подбитый танк, приказал одному из своих бойцов вести огонь из пулемета боевой машины по атакующей пехоте противника.

Второй орден был получен за отличие при форсировании реки Западный Буг, расположенной на границе Украины Польши . "Товарищ Зеленский Семен И. является хорошим организатором и руководителем в своей роте… Дисциплинирован, энергичный в работе и смелый в бою", - отмечается в документах.

Ранее РИА Новости выяснило, что на Всебратском кладбище в Кривом Роге недалеко от могилы деда Зеленского теперь хоронят ликвидированных боевиков "Азова"**.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.