МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский уже семь лет не сообщает, посещает ли могилу своего деда-ветерана Великой Отечественной войны, хотя ранее призывал быть благодарным ветеранам каждый день, выяснило РИА Новости.
Зеленский 9 мая 2019 года сообщал на своей странице в социальной сети Facebook*, что на День Победы поехал на могилу своего деда, Семена Ивановича Зеленского, на Всебратском кладбище в Кривом Роге. Тогда же Зеленский опубликовал фото, на котором возлагает цветы к могиле. Зеленский рассказал украинским СМИ, что дед прошел всю войну и остался навсегда в его памяти героем, защитившим страну от нацистов. Тогда же Зеленский призвал всех быть благодарными ветеранам каждый день. Он также назвал 9 мая "Днем Благодарения", когда каждый человек рад уходу в прошлое бесчеловечной идеологии нацизма.
8 мая 2025, 03:47
"Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек", - написал Зеленский в соцсетях 2019 году.
В 2020-2025 годы Зеленский уже не сообщал публично о том, что посещал могилу деда - ни на День Победы, ни в какой-либо другой день.
По данным сайта "Память народа", дед Владимира Зеленского – Семен Иванович Зеленский – был призван в 1941 году, воевал в должности командира стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. Получил звание гвардии лейтенанта, в 1944 году был награжден двумя орденами Красной звезды. Согласно наградным документам, один из орденов был получен за то, что Зеленский вместе с сослуживцем уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров. Взвод Зеленского сумел отбить четыре атаки и захватил вражеский склад. Кроме того, в документах говорится, что Зеленский, увидев подбитый танк, приказал одному из своих бойцов вести огонь из пулемета боевой машины по атакующей пехоте противника.
Ранее РИА Новости выяснило, что на Всебратском кладбище в Кривом Роге недалеко от могилы деда Зеленского теперь хоронят ликвидированных боевиков "Азова"**.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Террористическая организация, запрещенная в России.
