В России быстрее всего растут зарплаты новых сотрудников

Самые высокие зарплаты у сотрудников со стажем работы в компании от 1 года до 5 лет, самые низкие — у тех, кто проработал более 30 лет.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Средняя зарплата новых сотрудников в России в среднем составляет 96,5 тысяч рублей, при этом она растет быстрее, чем трудовые доходы работников с большим стажем, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

Так, средняя заработная плата сотрудников, которые работают в компании менее года, составила на октябрь прошлого года 96,5 тысяч рублей, при этом еще двумя годами ранее она была 71,9 тысячи рублей. Таким образом, зарплата увеличилась на 24,6 тысячи рублей, или на 34,3% - быстрее, чем у специалистов с более продолжительным стажем работы в одной компании.

При этом новые сотрудники-мужчины получали в прошлом году в среднем 114,8 тысячи рублей, а женщины - 76,8 тысячи рублей.

Самые высокие зарплаты были у тех, кто работает в компании от 1 года до 5 лет - 99,3 тысячи рублей. Следом идут специалисты со стажем от 5 до 10 лет - 98 тысяч рублей.