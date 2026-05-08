06:00 08.05.2026
"Отравляет все": на Западе заявили о внезапной катастрофе из-за Украины

Weltwoche: политика в отношении Украины отравляет все на Западе

Люди с флагом ЕС в Киеве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газета Die Weltwoche пишет, что политика в вопросе Украины стала отравляющим элементом для западных стран.
  • По мнению издания, ЕС не сможет одержать победу в войне над Россией и должно заключить мир с Россией вместо подготовки к войне.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Политика в вопросе Украины стала отравляющим элементом для западных стран, которые из-за нее лишились преимуществ партнерства с Россией, пишет газета Die Weltwoche.
"Нынешняя политика в отношении Украины отравляет все. <…> Любой, кто осмеливается призывать к миру с Россией или указывать на стратегические ошибки Запада, подвергается санкциям или остракизму", — отмечается в материале.
По словам автора публикации, ЕС ни при каких условиях не сможет одержать победу в войне над Россией, к которой он так активно готовится. Этим, согласно Weltwoche, Европа определила собственное саморазрушение.
"Правда довольно проста: Россия — жизненно важный партнер для Европы. <…> Европа должна заключить мир с Россией, вместо того чтобы морально готовиться к войне, в которой она не сможет победить. Все остальное — это политика коллективного самоуничтожения", — подытожило издание.
Глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине.
Ранее Владимир Путин заявлял, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
