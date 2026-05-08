МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ приказало убить пятерых военнослужащих, которые убеждали сослуживцев пожаловаться на действия командования главе военной администрации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По приказу командования 47-й омбр ВСУ были убиты пять военнослужащих бригады, убеждавшие своих сослуживцев пожаловаться на "офицеров" подразделения главе Сумской ОВА Олегу Григорову", - сказал собеседник агентства.
Как утверждают в силовых структурах, встреча главы Сумской областной военной администрации с военнослужащими была отменена под предлогом "обострения обстановки на фронте".