ВСУ нарушили перемирие 1630 раз - РИА Новости, 08.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
12:12 08.05.2026 (обновлено: 14:31 08.05.2026)
ВСУ нарушили перемирие 1630 раз

Минобороны России сообщило о нарушении перемирия украинской стороной

Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. ВСУ 1630 раз нарушили режим прекращения огня, сообщило Минобороны России.
Там уточнили, что в соответствии с решением президента России армия полностью прекратила боевые действия, однако украинские войска продолжили атаки.
«
"Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Всего зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня", — подчеркнули в ведомстве.
В ответ российские войска зеркально отреагировали на нарушения перемирия, нанеся удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Кроме того, поражены пункты управления и места запуска БПЛА, уточнили в Минобороны.
