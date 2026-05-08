Жительница Херсонской области погибла от удара дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница села Великая Лепетиха Херсонской области погибла от удара дрона ВСУ.
- За сутки было зафиксировано 142 удара БПЛА по 27 населенным пунктам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Жительница села Великая Лепетиха Херсонской области погибла от удара дрона ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В прошедшие сутки преступный киевский режим убил мирную жительницу в Херсонской области. Удар БПЛА унес жизнь женщины 1953 года рождения в Великой Лепетихе", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, всего за сутки враг выпустил 35 снарядов по Алешкам, Горностаевке, Заводовке, Каирам и Нечаеву, также зафиксировано 142 удара БПЛА по 27 населенным пунктам.
