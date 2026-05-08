ВСУ за сутки атаковали Энергодар, Мелитополь и три округа Запорожья

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали за минувшие сутки Энергодар, Мелитополь и три округа Запорожской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В течение прошедших суток противник вновь атаковал мирные населенные пункты Запорожской области. К сожалению, есть пострадавшие. Атакам подверглись Энергодар, Мелитополь, Васильевский, Токмакский и Каменско-Днепровский муниципальные округа", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, в селе Чистополье в результате атаки БПЛА пострадали мужчины 1963 и 1986 года рождения.
"Им оказывается медицинская помощь", - подчеркнул губернатор.