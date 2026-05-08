ВСУ в зоне СВО 1365 раз нарушили режим прекращения огня

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. После объявления перемирия ВСУ нанесли 887 ударов беспилотниками, зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ.
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие началось с 00.00 пятницы. Минобороны сообщало, что оно будет действовать до 10 мая.
"ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
