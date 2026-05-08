ВСУ в зоне СВО 1365 раз нарушили режим прекращения огня
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
09:14 08.05.2026 (обновлено: 09:26 08.05.2026)
ВСУ в зоне СВО 1365 раз нарушили режим прекращения огня

МО: ВСУ в зоне СВО 1365 раз нарушили режим прекращения огня

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный во время запуска беспилотника
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После объявления перемирия ВСУ нанесли 887 ударов беспилотниками.
  • Противник совершил 153 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков.
  • Всего в зоне специальной военной операции зафиксировали 1365 нарушений режима прекращения огня.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. После объявления перемирия ВСУ нанесли 887 ударов беспилотниками, зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ.
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие началось с 00.00 пятницы. Минобороны сообщало, что оно будет действовать до 10 мая.
"ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
