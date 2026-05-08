Губернатор Федорищев и глава Минэнерго РФ Цивилев обсудили ТЭК региона

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Министр энергетики РФ Сергей Цивилев во время встречи

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Министр энергетики РФ Сергей Цивилев во время встречи

© Фото : пресс-служба правительства Самарской области Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Министр энергетики РФ Сергей Цивилев во время встречи

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Общий объем инвестиций электросетевых организаций в Самарской области в рамках инвестпрограмм на 2026–2029 годы составит более 50 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба облправительства.

Эти данные были озвучены в ходе рабочей встречи в пятницу между губернатором области Вячеславом Федорищевым и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Стороны обсудили состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса области.

В частности, было отмечено, что на 2026-2029 годы запланированы строительство двух и реконструкция трех подстанций.

Отдельное внимание в инвестпрограмме ПАО "Россети Волга" уделено обеспечению безопасности объектов. Предусмотрено оснащение инфраструктуры комплексной системой кибербезопасности, а также инженерно-техническими средствами охраны для повышения антитеррористической и противодиверсионной защищенности.

"Проектные работы по этому направлению уже начаты", — приводятся в сообщении слова Федорищева.

Губернатор также отметил, что в регионе продолжается реализация программы социальной догазификации. По итогам 2025 года заключено 4278 договоров на догазификацию домовладений, газифицировано 10 населенных пунктов.

"Область в федеральной системе мониторинга по догазификации занимает восьмое место среди регионов России. В текущем году ставим перед собой задачу максимально нарастить темпы подключения потребителей к газовым сетям", — добавил Федорищев.

Как подчеркнул министр энергетики РФ, газификация имеет важнейшее значение для жителей и промышленности Самарской области. "Мы ни в коем случае не должны снижать набранные высокие темпы реализации программы", — приводятся слова Цивилева на станице ведомства в МАКС.