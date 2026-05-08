16:28 08.05.2026
Губернатор Федорищев и глава Минэнерго РФ Цивилев обсудили ТЭК региона

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Министр энергетики РФ Сергей Цивилев во время встречи
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Общий объем инвестиций электросетевых организаций в Самарской области в рамках инвестпрограмм на 2026–2029 годы составит более 50 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба облправительства.
Эти данные были озвучены в ходе рабочей встречи в пятницу между губернатором области Вячеславом Федорищевым и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Стороны обсудили состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса области.
В частности, было отмечено, что на 2026-2029 годы запланированы строительство двух и реконструкция трех подстанций.
Отдельное внимание в инвестпрограмме ПАО "Россети Волга" уделено обеспечению безопасности объектов. Предусмотрено оснащение инфраструктуры комплексной системой кибербезопасности, а также инженерно-техническими средствами охраны для повышения антитеррористической и противодиверсионной защищенности.
"Проектные работы по этому направлению уже начаты", — приводятся в сообщении слова Федорищева.
Губернатор также отметил, что в регионе продолжается реализация программы социальной догазификации. По итогам 2025 года заключено 4278 договоров на догазификацию домовладений, газифицировано 10 населенных пунктов.
"Область в федеральной системе мониторинга по догазификации занимает восьмое место среди регионов России. В текущем году ставим перед собой задачу максимально нарастить темпы подключения потребителей к газовым сетям", — добавил Федорищев.
Как подчеркнул министр энергетики РФ, газификация имеет важнейшее значение для жителей и промышленности Самарской области. "Мы ни в коем случае не должны снижать набранные высокие темпы реализации программы", — приводятся слова Цивилева на станице ведомства в МАКС.
В числе других вопросов, рассмотренных в ходе встречи, — развитие нефтяной отрасли, включая нефтедобычу, нефтепереработку, магистральный нефте- и нефтепродуктопроводный транспорт, деятельность профильных институтов, бурение и реализацию топлива.
 
