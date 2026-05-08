"Стать пушечным мясом": на Западе раскрыли планы по войне с Россией

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Правительство Германии столкнулось с серьезной проблемой из-за нежелания немецкой молодежи участвовать в подготовке к войне с Россией, пишет немецкая газета Junge Welt.
"Антироссийские настроения в Германии подпитываются украинскими националистами и неофашистами. На этом фоне в 2025 году немецкий Бундестаг принял решение о постепенном возобновлении призыва на военную службу. <…> Однако большинство молодого поколения отвергает призыв на службу. Вероятной причиной этого является успех студенческих забастовок против призыва. <…> Подобные забастовки вызывают беспокойство у власть имущих", — сообщается в материале.
"Один из лозунгов таких демонстраций: "Богатые хотят войны, молодежь хочет будущего!" <…> После этого преследования в некоторых учебных заведениях неизбежны. Но даже это вряд ли повысит готовность молодежи стать пушечным мясом", — признает он.
Правящая коалиция Германии ранее согласовала доработанный вариант законопроекта о модернизации военной службы в ФРГ. С 2026 года всем молодым гражданам страны начали приходить по почте анкеты о желании пройти службу в армии (бундесвере). Заполнение анкет стало обязательным для мужчин и добровольным для женщин.
В случае нехватки добровольцев в бундесвере или ухудшения ситуации с безопасностью власти могут ввести так называемую "воинскую обязанность по необходимости". Пополнять армию в таком случае предлагается в том числе методом случайного отбора, напоминающего жребий.