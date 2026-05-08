Воробьев с бойцами СВО и детьми возложил цветы к Вечному огню у Кремля

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с сыновьями, участниками СВО и их детьми возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Георгию Жукову у стен Кремля в преддверии 81-й годовщины Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Для нас это добрая традиция. Сегодня в Александровском саду Подмосковье возложило цветы вместе с нашими героями, участниками СВО и их детьми. Многие из ребят здесь впервые, хотя кто-то уже бывал со школой, и это очень приятно. Мы чтим память наших героев и нашу историю. Этот великий день, как мы знаем, со слезами на глазах, но с большой гордостью и любовью к нашей родной стране, к нашим дедам и прадедам", — отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он также поздравил всех с праздником. По его словам, несмотря на годы, важно, чтобы дети и их будущие дети тоже знали, что такое 9 Мая и как праздник ценен для каждой семьи.

Виктория Князькина пришла с двумя детьми. Ее муж находится на фронте с 2022 года. Сама она – бывшая военнослужащая, сейчас в запасе. Князькина помогает в госпиталях, регулярно организует сбор гуманитарной помощи в Солнечногорске, Красногорске и других городах Подмосковья, лично доставляет грузы "за ленту". На возложение она приехала прямо с передовой.

"Недавно, 2 мая, мы отвозили гуманитарный груз, а в прошлом году привозили бойцам домашние пирожки и освященные пасхальные куличи. Раз в месяц, а иногда и чаще, я вожу ребятам все необходимое: от раций и маскировочных сетей до детских писем. Эти весточки из дома для бойцов значат очень много – муж присылал фотографии блиндажей, где стены буквально обклеены рисунками из детских садов и школ. Ребятам важно знать, что их ждут, что они защищают мирное небо ради будущего своих детей", – поделилась Князькина.

Она добавила, что в семье шестеро детей, и все они очень гордятся папой. Он для них не просто герой, а опора и защита.

Губернатор подчеркнул особую роль женщин.

"В вашем лице мы видим огромную, сплоченную армию поддержки. Это и врачи, и медсестры, и все те, кто сегодня выполняет самые трудные задачи. В Подмосковье очень много таких неравнодушных людей, и вы – яркий тому пример", – добавил Воробьев.

Сергей Рябов руководит Домодедовским отделением Ассоциации ветеранов СВО Московской области. После ранения и реабилитации продолжает не только служить, но и активно помогать родному краю. На церемонию возложения в Александровский сад он пришел с сыном – воспитанником кадетского корпуса ФСО России.

"Мои прадеды – участники Великой Отечественной войны: один дошел до Берлина, другой погиб в бою. Наша главная задача сегодня — передать эту память детям и внукам, не дать осквернить их подвиг. Без прошлого нет ни настоящего, ни будущего. Как руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, я и мои сослуживцы практически ежедневно проводим "Уроки мужества"", – добавил Рябов.

По его словам, работа ведется везде: от детских садов до университетов, присутствуют встречи с коллективами заводов и госслужащими. Люди активно помогают со сбором гуманитарной помощи, а дети передают бойцам письма и сувениры, сделанные своими руками. Такая поддержка на передовой неоценима.

Сергей Михайлов служил в спецназе, прошел через горячие точки и тяжелое ранение. Затем окончил образовательную программу "Герои Подмосковья" и начал работать в управляющей компании в Королеве. Он также возглавляет местное отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области, где помогает сослуживцам адаптироваться к гражданской жизни.

"Обучение на программе "Герои Подмосковья" было очень интересным: 4 модуля, стажировка у наставников и защита дипломной работы перед комиссией. Я получил большой объем знаний о том, как устроено государственное и муниципальное управление. Как руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Королеве, я помогаю ребятам, которые возвращаются домой. Мы организуем много встреч и мероприятий, например, 10 мая наша команда едет на "Кубок Мужества", – отметил Михайлов.