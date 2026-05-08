Рейтинг@Mail.ru
Американский ветеран рассказал о вкладе СССР в победу над нацизмом - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 08.05.2026 (обновлено: 10:49 08.05.2026)
Американский ветеран рассказал о вкладе СССР в победу над нацизмом

Столетний ветеран США Кон: американцы забывают о роли СССР в победе над фашизмом

© AP Photo / Jose Luis MaganaВетеран Второй мировой войны, полковник Сухопутных сил США в отставке Фрэнк Кон
Ветеран Второй мировой войны, полковник Сухопутных сил США в отставке Фрэнк Кон - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Ветеран Второй мировой войны, полковник Сухопутных сил США в отставке Фрэнк Кон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молодые американцы в большинстве своем мало знают о роли Советского Союза в победе над нацистской Германией.
  • Полковник Сухопутных сил США в отставке Фрэнк Кон, которому в 2025 году исполнилось 100 лет, участвовал в исторической встрече советских и американских войск на Эльбе в Германии в апреле 1945 года.
  • О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии сегодня знают лишь те молодые американцы, которые специально интересуются историей Второй мировой войны.
ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Молодые американцы в большинстве своем мало знают о роли Советского Союза в победе над нацистской Германией, однако представители поколения, пережившего Вторую мировую войну, помнят и ценят этот вклад, сообщил РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны, полковник Сухопутных сил США в отставке Фрэнк Кон.
"Мое поколение, которое участвовало в войне, знало и ценило участие и большую роль Советской России, почти полностью ушло. Немногим из нас, кто еще жив, сейчас около 100 лет. Но да, мы знали", — сказал Кон, которому в 2025 году исполнилось 100 лет.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Захарова: Запад распространяет ложные нарративы о роли СССР в Победе в ВОВ
Вчера, 17:07
Кон участвовал в исторической встрече советских и американских войск на Эльбе в Германии в апреле 1945 года, которая считается одной из высших точек союзнических отношений внутри антигитлеровской коалиции. По словам ветерана, о решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии сегодня знают лишь те молодые американцы, которые специально интересуются историей Второй мировой войны.
© РИА Новости / Георгий Хомзор | Перейти в медиабанкСоветские и американские военнослужащие встречаются на реке Эльбе
Советские и американские военнослужащие встречаются на реке Эльбе - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Георгий Хомзор
Перейти в медиабанк
Советские и американские военнослужащие встречаются на реке Эльбе
"Лишь те, кто в достаточной степени интересуется Второй мировой войной и изучал ее, знают об этом (о вкладе СССР в Победу - ред.)", — добавил собеседник агентства.
В США, как и в ряде других западных стран, победу над нацистской Германией во Второй мировой войне отмечают 8 мая как День Победы в Европе. В России и других странах СНГ День Победы в Великой Отечественной войне празднуют 9 мая из-за разницы во времени.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп вновь заявил, что США выиграли обе мировые войны
11 ноября 2025, 20:58
 
В миреГерманияСШАСССРСоветская РоссияСНГВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала