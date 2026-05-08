Американский ветеран рассказал о вкладе СССР в победу над нацизмом

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Молодые американцы в большинстве своем мало знают о роли Советского Союза в победе над нацистской Германией, однако представители поколения, пережившего Вторую мировую войну, помнят и ценят этот вклад, сообщил РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны, полковник Сухопутных сил США в отставке Фрэнк Кон.
"Мое поколение, которое участвовало в войне, знало и ценило участие и большую роль Советской России, почти полностью ушло. Немногим из нас, кто еще жив, сейчас около 100 лет. Но да, мы знали", — сказал Кон, которому в 2025 году исполнилось 100 лет.
Кон участвовал в исторической встрече советских и американских войск на Эльбе в Германии в апреле 1945 года, которая считается одной из высших точек союзнических отношений внутри антигитлеровской коалиции. По словам ветерана, о решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии сегодня знают лишь те молодые американцы, которые специально интересуются историей Второй мировой войны.
© РИА Новости / Георгий Хомзор | Перейти в медиабанкСоветские и американские военнослужащие встречаются на реке Эльбе
"Лишь те, кто в достаточной степени интересуется Второй мировой войной и изучал ее, знают об этом (о вкладе СССР в Победу - ред.)", — добавил собеседник агентства.
