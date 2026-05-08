Венки с благодарностью освободителям от фашизма появились у советского мемориала в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ У советского мемориала в Тиргартене в Берлине появились венки с надписями благодарности освободителям от фашизма.

Рядом с ним находились люди с украинскими флагами, полиция им в этом не препятствовала.

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Венки с благодарностью освободителям от фашизма появились у советского мемориала в Тиргартене в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.

К мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене возложены несколько венков с надписями "Спасибо вам, освободители! Против войны и фашизма! От фракции "Левые" в бундестаге", "Никогда больше войны. Никогда больше фашизма". Берлинское отделение партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость".